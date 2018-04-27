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"Abdullah Gül'ün intiharı önlendi"

Star Gazetesi yazarı Resul Tosun, "Gül'ün intiharı önlendi" isimli bir yazı kaleme aldı. Tosun, Gül'ün adaylık şansının kalmadığını ve bunun Abdullah Gül'ün siyasi intiharını önlemiş olduğunu yazdı.

27 Nisan 2018 Cuma 10:45
"Abdullah Gül'ün intiharı önlendi"

Star Gazetesi yazarı Resul Tosun'un bugünkü "Gül'ün intiharı önlendi" adlı köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde,

"Tabii ki aday olmak, şartları taşıyan her vatandaşın demokratik hakkıdır, Gül’ün de hakkıdır.

Ama kurucusu olduğu partinin adayına karşı üstelik kendisinin seçilmemesi için her yola tevessül etmiş ve tek amaçları Erdoğan’ı devirmek olan bir kitlenin safında yer alması o hakkı kötüye kullanmaktan öte bir anlam taşımazdı.

Dün kendisine karşı ‘sözde değil özde laik cumhurbaşkanı istiyoruz’ diyenlerin adayı olma ihtimaline itiraz etmemesi korkunç bir tenakuzdu!

Muhalefetin ortak adayı olsaydı dostlarını kaybettiği gün olacaktı, adaylığı kabul edeceği izlenimi bıraktığı için büyük yara aldı.

CHP’liler de diğer muhalif partililer de onu zaten sevmiyorlardı, koptuğu için AK Partililer de sevmeyecekti, hiç kimseye yaranamayacaktı.

Ona yakın görünenler bile alacakları tepkiyi hesap ederek destekleyemeyeceklerdi.  

Evet,Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapan muhalefetin ortak adayı olma ihtimali Gül’ü yaraladı.

Gül muhalefetin adayı olsaydı yanlış yapmış olurdu, sevenlerinin gözünde intihar etmiş siyasi bir figür olmaktan öteye anlam ifade etmezdi.

Gül’den sevenlerinin beklediği tavır, ‘Emperyalizmin savaş açtığı Erdoğan’a karşı bir darbe de ben vurmam!’ deyip kardeşi Erdoğan’a destek vermesidir.

Dün kendisini dövenlerle bir olup kardeşine rakip olmaya rıza göstermesi değildi.

Şükür ki muhalefet anlaşamadı da Gül’ün siyasi intiharı şimdilik önlendi!"

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:45
  1. Resul Tosun
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak20 dk önce
    O dostlarını zaten kaybetmişti bu son günlerde KENDİ insanlığını kaybetti. Gül BİTMİŞTİR ...........
  • ÖzkanÖzkan23 dk önce
    Anladi yerin dibine inecek, hemen elini kolunu cekti!! Ben derim cok Sinsi ve güvenilmez bir Fetöcü gibi davraniyor!!! Gerisini siz düsünün!!!
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