Abdullah Gül'ün eski danışmanından olay sözler! Resmen şok olacaksınız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı olan ve Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ahmet Takan bile muhalefetin içler acısı halini kabul etmek zorunda kaldı.

Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” açıklamasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Altılı masanın artık hiçbir hükmü kalmadı, bundan sonra eğer toplanırlarsa formaliteden öte geçmez” görüşünü aktardı.

Takan, şunları kaydetti:

“CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ben hazırım’ çıkışından sonra İzmir’deki konuşmasını bazı medya organlarını ‘Kılıçdaroğlu’ndan partisine mesaj’ diye yansıttı. Yook öyle değil!.. Kemal Kılıçdaroğlu mesajı herkese verdi… “Bay Kemal” Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesin olarak ilan etti. Hem de CHP ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın ikinci tur ilk toplantısını beklemeden… Bana sorarsanız, altılı masanın artık hiçbir hükmü kalmadı. Bundan sonra eğer toplanırlarsa formaliteden öte geçmez… 'Masa devrildi mi', 'Masayı kim devirdi' veya 'Masayı kim devirir' sorularının tartışılması bile boşa enerji tüketiminden öteye geçmez!..”