Abdullah Gül’ün eski danışmanından olay açıklama: Meral Akşener, Gül'ün ofisinde...

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan isimlerle ilgili önemli bir iddiayı yazdı.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ortak aday için seçtiği ismin Mansur Yavaş olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Takan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday için seçtiği ismin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu ileri sürdü.

Takan, yazısında şunları kaydetti:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Abdullah Gül ortak adaylığına başta söz verdiler sonra sözlerini tutmadılar” dedi ve devam etti;

“İttifaka katılma zamanla güven oluşmalı… HDP’ yi başkaları gibi terörle bağlantılı görmüyoruz…”

Ali Babacan, bu çıkışları ile, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in seçim işbirliği için verdiği tüm sıcak mesajları elinin tersi ile itti. Hem de asılsız bir suçlama ile.

Akşener, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’e söz vermemişti. Tam tersine gönderilen tüm elçilere, Gül’ün kazanma şansının olmayacağını açık açık anlatmıştı. Sıcak bir imada dahi bulunmamıştı.

Peki, Babacan neden bu çıkışı yaptı?.. DEVA Partisi Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurulmuş bir parti. Abdullah Gül’ün ofisinde Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olacağı konuşuluyor. Erken telaşa kapılınca da fren tutmuyor!..