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Medya Abdullah Gül'ün eski danışmanı çok fena saçmaladı! Yav bi git işine
Medya

Abdullah Gül'ün eski danışmanı çok fena saçmaladı! Yav bi git işine

Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, yine aslı-astarı olmayan bir iddiayı köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:12:00 -
Abdullah Gül'ün eski danışmanı çok fena saçmaladı! Yav bi git işine

Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, yine aslı-astarı olmayan bir iddiayı köşesine taşıdı. Mesleki faaliyetlerden ziyade AK Parti Hükümeti'ne yönelik eleştirileriyle bilinen Türk Eczacılar Birliği'nin hezeyanlarını aktaran Takan, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz'daki yazısında “Sağlık Bakanlığı etken maddeleri aynı olmayan ilaçları da muadil olarak göstermeye başlamış!” görüşünü savundu.

Türk Eczacılar Birliği yetkililerinin şikâyetlerine yer verdiği köşesinde, “Bu sistem böyle devam ederse, her 2 eczaneden biri kapanma noktasına gelecek” iddiasında bulunan Takan, eczacıların seslerini duyurabilmek için 16 Ekim’de Ankara’da büyük bir mitinge hazırlandığını hatırlattı.

 

 

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