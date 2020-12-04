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Gündem Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran: Yeni bir oluşum kuruyoruz
Gündem

Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran: Yeni bir oluşum kuruyoruz

DEVA Partisi’nin millî konularda yeterince hassas olmadığını ve sol bir parti görüntüsü verdiğini söyleyen Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, herkesi içine alacak yeni bir STK kurmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:50:00 -
Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran: Yeni bir oluşum kuruyoruz

DEVA Partisi'ni kuran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın bu süreçte tavsiye ve bilgi aldığını söylediği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, TV5’de yayınlanan “Perde Arkası” programında konuştu.

"Yeni bir STK kuruluş gerçekleştireceğiz"

Babacan ile görüşmesinde DEVA Partisi’ni millî konularda hassas bulmadığını, kendisine sol bir parti olarak göründüğünü ve bu sebeple içinde yer almadığını kaydeden Baran, şu ifadeleri kullandı:

“Ben, doğrusu millî hassasiyetler noktasında çok farklı baktığımızı gördüm. Bugünün Misak-ı Millî’si olan Mavi Vatan, hiç orada gündeminde yok. ‘Çiftçi nasıl geleceğe dair üretim yapacak, nasıl geliştirecek kendisini? Nasıl borcunu ödeyebilecek, ipotekli toprağını kurtarabilecek?’ diye sorduğumda, bir cevap alamadım. ‘İşçi, memur, kredi kartı borcu olan insanlar neler yapacak?’ diye sorduğumda, daha çok borç ekonomisi noktasında hep fikirlerini sundular. Bunun dışında Türkiye’deki temel yakıcı meselelere baktığımız zaman daha çok sanki muhafazakâr, mukaddesatçı merkezde bulunan ve ana akımı hedefleyen bir görüş beklerken, daha çok sanki sol bir parti gibi göründü. Sol bir bakış açısında gördüm doğrusu, o dönem ismi belli olmayan partiyi. Dolayısıyla bunun içinde yer almamam gerektiğini düşündüm ve o zaman uzaklaştım ve siyasî çalışmalarında bulunmadım. Elbette ki bütün siyasetin içinde olan insanlarla beşerî münasebetlerimiz olabilir ama öyle bir partinin Türkiye’ye faydalı olabileceğini düşünmüyorum.”

“Yeni partiler, en ufak rüzgârda batabilecek partiler”

“Yeni bir oluşum mu var?” sorusu üzerine Latif Cem Baran, Türkiye’de iktidar alternatifi bir partinin elzem olduğunu ancak yeni partilerin yüzde 1 oy oranına bile ulaşamadığı sürece AK Parti’nin daha rahat hareket edeceğini ifade etti.

İnsanların bir partiye mecburen ya da kerhen oy vermek zorunda kalmamaları gerektiğini söyleyen Baran, “Yeni kurulan partiler, adeta AK Parti’nin maketi. Tüm yeni partiler, ilk çıktıkları zaman bir sinerji oluşturması, milletten bir rüzgâr alması gerekirken, yüzde 1’lerde yüzen küçük yelkenliler gibi. Koskoca devasa bir gemi var, AK Parti gemisi; onunla yarışmaya çıkanlar, küçük yelkenliler. En ufak rüzgârda batabilecek partiler olarak gözüküyorlar” diye konuştu.

Yeni bir oluşum kurulacak

Latif Cem Baran, yeni bir parti kurup kurmayacaklarının sorulması üzerine de, önce bu ay içerisinde bir sivil toplum kuruluşunu (STK) hayata geçireceklerini söyledi.

Baran, “Bu, tamamen bir sivil toplum örgütü. Sosyal bir hadise. Siyasî bir parti değil. Yarın ne olacağını Allah bilir; ama biz, işte bizim de bir tuzumuz olsun çorbada. Bizim de bir katkımız olsun” dedi.

“Abdullah Gül, bu STK’nın hiçbir yerinde değil”

“Bu STK içinde kimler var?”, “Kiminle birlikte yola çıkıyorsunuz?” sorularına karşılık isim vermeyen Baran, “Sayın Abdullah Gül, bu işin neresinde?” sorusunu da “Hiçbir tarafında değil” diye cevapladı.

Latif Cem Baran, “Ben, kendisine de, konuştuğumuzda, rast geldiğimizde söyledim. Çok sevdiğim bir insandır. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız da çok sevdiğim bir insan, Abdullah Bey de çok sevdiğim bir insan. Beraber çok çalıştık. Hepimiz Erbakan Hoca’nın talebesiyiz çünkü. Cenâb-ı Allah, mağfiretiyle muamele etsin diyorum. Erbakan Hoca, beni yetiştiren insandır. Kimseyle alâkamız yok. Beşerî münasebetlerimiz herkesle var; ama bu çok bağımsız, Türkiye’yi temsil eden, herkesi kucaklayan bir sivil toplum örgütü” diye konuştu.

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