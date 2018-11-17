Abdullah Gül'ün annesi ameliyat edildi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesi Adeviye Gül, düşerek kalça kemiğini kırdı. Adeviye Gül'ün kaldırıldığı hastanede ameliyat edildiği öğrenildi.17 Kasım 2018 Cumartesi 10:14
Ankara'da oturan kızı Hatice Tekelioğlu'na bir süredir misafir olan 3 çocuk annesi Adeviye Gül, evde ayağının takılması sonucu düştü.
Sağ kalça kemiği kırılan Adeviye Gül, Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi.
Abdullah Gül İstanbul'dan kardeşi Macit Gül ise Kayseri'den Ankara'ya giderek, annelerini yalnız bırakmadı.
Kaynak: DHA
YORUM YAZ