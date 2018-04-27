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Abdullah Gül'ü ziyarete giden 2 isim kim?

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları çerçevesinde 2 isim tarafından ziyaret edildiğini iddia etti.

27 Nisan 2018 Cuma 09:05
Abdullah Gül'ü ziyarete giden 2 isim kim?

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Abdullah Gülle uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli ismin Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret ettiğini yazdı. Ancak Zeyrek görüşmenin teyit edilmediği için ziyareti iddia olarak duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül'ün İstanbul'daki çalışma ofisinde çok önemli ve çok üst düzey 2 ismin kim olduğu merak konusu oldu.

Aday olup olmayacağı tartışma konusu olan Abdullah Gül'ü kaleme alan Zeyrek, sır ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İKİ ÖNEMLİ İSİM GÜL'Ü ZİYARET ETMİŞ

"...Gelelim son görüşme iddiasına (özellikle “iddia” diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı -off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı). Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla “Evet” yanıtını veremem."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:05
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. deniz zeyrek
  4. abdullah gül

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