Abdullah Gül'ü üzecek haber

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı Reşit Aydın, kişisel sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. Aydın, yaptığı açıklamada Abdullah Gül’le ilgili şu sözleri kullandı:

“Aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin öderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisaklıyla olduğunu müşahade ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzluklara da her seferinde karşı çıktım.”

"Kalkışma eylemlerine destek ilişkiyi çekilemez hale getirdi"

Aydın’ın istifa mektubundaki Ali Babacan ve HDP ile ilgili sözleri de dikkat çekti:

“Son olarak yeni bir “GEZİ” denemesi olarak sunulan örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilmez hale getirdi.”

Raşit Aydın sözlerini söyle tamamladı:

“Şartsız ve koşulsuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında emrinde olduğumu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik her türlü saldırının ve iftiranın karşısında açıkça duracağımı bil vesile belirtiyorum.”

İşte Reşit Aydın'ın o açıklaması: