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Abdullah Gül'ü kimler finanse edecek?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar "Abdullah Gül'ün finansmanı nereden" adlı bir makale kaleme aldı. Yaşar, körfez ülkelerini işaret etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:24
Abdullah Gül'ü kimler finanse edecek?

Batuhan Yaşar'ın makalesinin ilgili kısmı şu şekilde;

"En önemli soru bu..

Abdullah Gül, kim veya kimler tarafından finanse edilecek..

Bu günleri gören ve kendisini bu kadar hazır tutan biri bunu sadece iç dinamiklerle sağlayamaz..

Körfez ülkelerinin Abdullah Bey’i finanse edeceği söyleniyor..

Kim bu körfez ülkeleri filan diye sormayın..

Sakın Suriye’de Türkiye’nin karşısında yer alanlar olmasın..

Sıcak günler devam edecek.."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:24
  1. Abdullah Gül
  2. batuhan yaşar

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  • yorgunyorgun34 dk önce
    Gül bey kibar bi adam ama ne akar nede kokar yani aktifliği yok bey efendi olarak kalması lazım vesselam
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