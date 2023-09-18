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Siyaset Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu
Siyaset

Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

Yeniakit Publisher
2023-09-18 21:27:00 -
Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi." açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi." açıklamasında bulundu.

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısında konuştu.

Akşener'in açıklaması şu şekilde:
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"Kutuplaştırma siyasetinin önüne geçemedik. Çünkü 2017'de referanduma sunulan partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi ittifaklara mecbur bıraktı ve iki kutuplu bir dünya haline getirdi.

Kılıçdaroğlu, Gül'ün adaylığını söylemişti

15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi.

Abdullah Gül beyefendinin aday edilmemesinden sorumlu tutulan ben oldum. Laik hassasiyeti yüksek partililerin 'Bu hatun kişi Abdullah Gül'ü engelledi, Erdoğan'ı seçtirdi' dediğini gördüm.

Seçim kazanılsın diye zehir içtim

3 Mart akşamında Saadet Partisi'nde toplandık. İsim oylayacakmışız. Ona döndü iş. Herkes Kılıçdaroğlu dedi.En son bana söz verildi, ben de vatandaşın nezdinde İmamoğlu ve Yavaş'ın önde olduğunu söyledim. Kılıçdaroğlu da döndü dedi ki Akşener uygun görmediğine göre biz beşimiz imzalayıp çıkalım. O seçim kazanılsın diye ben zehir içtim zehir. O akşam size bunları anlatsam yakıp yıkacaktınız. Sabır dedim."

 

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