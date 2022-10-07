Abdullah Gül'e bak sen yahu! Vay vay vay

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü” çıkışına verdiği desteğin kendisini şaşırtmadığını söyledi.

“Abdullah Gül’ün, başörtüsü konusunda yaptığı çıkışla zor durumda kalan Kılıçdaroğlu’nun imdadına ne zaman yetişeceğini merak ediyordum. Ama Abdullah Gül beni şaşırtmadı” diyen Selvi, şunları kaydetti:

“24 saat geçmeden Kılıçdaroğlu’nun yanında yerini aldı. Ne zaman ki Kılıçdaroğlu zorda kalıyor... Ne zaman ki Erdoğan önemli bir hamle yapıyor... Ben o andan itibaren Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu’na ne zaman destek verecek diye kronometreyi çalıştırıyorum. Şimdiye kadar 24 saati geçirmedi. Zaten geçse şaşırırım. Çünkü kendisi Kılıçdaroğlu’nun siyasi hamisi gibi hareket ediyor.

Peki Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olduğunda eşi başörtülü diye rejim krizi çıkaran CHP değil miydi? Eşi başörtülü diye Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olmaması için Cumhuriyet mitingleri düzenlenmedi mi? Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini önleyen 367 kararını çıkaran CHP değil miydi?

Cumhuriyet mitinglerine rağmen, 367 garabetine rağmen, 27 Nisan E-Muhtırası’na rağmen Abdullah Gül’ün arkasında durup cumhurbaşkanı seçtiren ise Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı yaptı. Abdullah Gül ise, onun tasfiye edecek her tertibin içinde yer aldı. O nedenle Kılıçdaroğlu’na destek çıkışı beni şaşırtmadı. O çıkışı yapmasa şaşardım.”