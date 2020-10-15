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Siyaset Abdullah Gül'den AYM üyesinin 'ışık' tweetine yorum
Siyaset

Abdullah Gül'den AYM üyesinin 'ışık' tweetine yorum

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı 'Işıklar yanıyor' tweetiyle ilgili yorumda bulundu. Gül, "Bunu çok üzücü olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:25:00 - 2020-10-15 23:30:28
Abdullah Gül'den AYM üyesinin 'ışık' tweetine yorum

Abdullah Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile başlayan tartışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Gül,  olayı üzücü olarak gördüğünü söyledi.

AYM üyesinden darbe imalı tweet

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde göreve gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'ın, Twitter hesabından darbe imalı bir paylaşım yapması gündeme oturdu. AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılanma kararının alt mahkeme tarafından uygulanmamasını eleştiren Yıldırım, “Işıklar yanıyor” diyerek AYM binasının fotoğrafını paylaştı.

Yıldırım'ın paylaşımının ardından başta İçişleri Bakanlığı'ndan olmak üzere birçok kurum ve siyasiden tepki geldi. Konu hakkında komuoyunda hararetli tartışmalar devam ederken, Abdullah Gül de tartışmalara dahil oldu.

Gül'den 'ışık' tweetine yorum

T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Gül, tartışmalara ilişkin “Bizim partimiz kapatıldı, benim Cumhurbaşkanlığı'mla ilgili malum kararlar alındı, tenkit ettik ama bu kadar, böyle saldırmadık açıkçası. Bunu çok üzücü olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Gül konuşmasının devamında, "Yüksek yargı mensuplarının veya herhangi bir hâkimin siyasi görüşlerini, polemikli görüşlerini sosyal medya vasıtasıyla paylaşmasını çok yanlış bulurum. Buna çok yüksek seviyedeki devlet görevlilerini de eklerim. Devletin yüksek kademelerinde görevli memurların, hakimlerin, savcıların, bunları asla yapmaması lazım. Ama burada gördüğüm kadarıyla özgürlükçü zihniyete saldırılıyor. Bunu çok yanlış buluyorum." dedi.

 

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