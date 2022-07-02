Abdullah Gül yine kafa çıkaracak! Tarih verildi
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın akıl hocası olarak gösterilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 20 Temmuz'da yeniden sahneye çıkacak.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılacak.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl beşinci mezunlarını verecek.
AGÜ’nün, 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak.
AGÜ’nün mezuniyet töreni, Sümer Kampüsü’nde yapılacak.
Zaman zaman Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Abdullah Gül'ün burada ülke gündemine ilişkin de konuşması bekleniyor.