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Siyaset Abdullah Gül yine kafa çıkaracak! Tarih verildi
Siyaset

Abdullah Gül yine kafa çıkaracak! Tarih verildi

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın akıl hocası olarak gösterilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 20 Temmuz'da yeniden sahneye çıkacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 10:53:00 -
Abdullah Gül yine kafa çıkaracak! Tarih verildi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılacak.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl beşinci mezunlarını verecek.

AGÜ’nün, 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak.

AGÜ’nün mezuniyet töreni, Sümer Kampüsü’nde yapılacak.

Zaman zaman Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Abdullah Gül'ün burada ülke gündemine ilişkin de konuşması bekleniyor.

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Yorumlar

Kocasolak

Buna fehmi koru dışında kimse oy vermez, eziklik oy getirmez.

Neron11

A.gül, babacan ve davutoğlunun ne dediğine bu milletin önem vermediği aşikardır, bunlar ihanetleri ve koltuk hırslarıyla utanç olarak hatırlanacak sadece.
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