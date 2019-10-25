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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arasındaki çatlağın nedeni belli oldu!

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a arka plandan destek verdiği öne sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün arasındaki çatlağın nedeni belli oldu. Yaşanan bu durum 'Daha partiler kurulmadan birbirlerine düştüler' şeklinde yorumlandı.

25 Ekim 2019 Cuma 21:08
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arasındaki çatlağın nedeni belli oldu!

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurma çalışmaları ayrı ayrı sürerken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise, AB’ye bakışı ve sadece eski partisinin tabanına seslenebileceğini düşündüğü için Davutoğlu ile birlikte hareket etmediği öğrenildi.

Parti kurma heveslileri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, birbirlerine karşı da tavır almış durumdalar. Özellikle son günlerde Davutoğlu cephesinden, Gül- Babacan cephesine yönelik sert eleştirilerin gelmesi dikkat çekiyor. Yapılan yorumlarda ise bu durumun, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Davutoğlu’na karşı tavır alması nedeniyle kaynaklandığı belirtildi. Babacan ile birlikte hareket eden bir isim ise, Gül’ün Davutoğlu’na karşı tavır almasının nedenlerini aktardı.

Davutoğlu ile Babacan’ın partileşme çalışmalarının tek çatı altında toplanmasının Gül tarafından engellediğini hatırlatan eski AK Parti’li isim, “Sayın Gül’ün Ahmet Davutoğlu ile ilgili geçmişten gelen endişeleri var. Gül, Davutoğlu’un hırsı ile hareket ettiğini ve kontrol edilemez olduğunu düşünüyor. Ayrıca Davutoğlu’nun sürekli olarak Suriye’de yaşanan tabloyla anıldığını ve bu durumun da yeni oluşumu daha yolun başında yıpratacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

"Davutoğlu bu çizgiden uzak"

Diğer yandan, Gül’ün Davutoğlu ile ciddi fikir ayrıklıları olmasının da, bu durumun sebeplerinden biri olarak belirtildi. Davutoğlu için, geniş bir vizyon ortaya koyamayacağına inandığı ifade edilen Gül’ün, AB’ci ve liberal bir bakış açısıyla hareket ettiği ve Davutoğlu’nu ise bu çizgiden uzak gördüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 21:08
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali Babacan
  3. ABdullah Gül
  4. Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu çatlak

YORUM YAZ

  • kazım çobanderelikazım çobandereli4 sa önce
    yiyin biribirinizi !
  • ÖmerÖmer5 sa önce
    Bunlardan bir şey olacağı yok . Boşuna uğraş. Havanda su dövüyorlar. Enerjilerini memleket hayrına harcasınlar şöyle dönüp geçmişe bir baksınlar sonuçsuz gereksiz olgu hareketlerden kaçınılmalı son söz tekeden süt çıkmaz
  • H u H u5 sa önce
    Yazıyı okumadın ama da beter olsunlar
  • TalipTalip5 sa önce
    kurban olduğum Allah belaların şimdiden verdi 
  • OsmanlıOsmanlı5 sa önce
    Sizlere bir şey söyleme gereği duymuyoruz düşündüğünüz bütün oyunlar ayaklarınıza dolansin millet parti kurmadan öğrendi hiç zahmet etmeyin
  • FARUK ALCIFARUK ALCI5 sa önce
    Davutoglunun yerinde olsam daha fazla cabalamam. 
  • QrwqrQrwqr6 sa önce
    IKISIDE catlak
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 6 sa önce
    Kuranda bir ayet diyor ki: Onların kalpleri darma dağınıktır....
  • HasanHasan6 sa önce
    Ota b.ka yorum yapan gul davutoglu baris pinari harekati ile ilgili bir gorusunuz yokmu
  • BozokBozok6 sa önce
    Gec bunlari bosa kurek cekiyorlar. Chp lilere baksinlar hic yeni parti kurmaya ugrasan varmi. Adamlardavasina bagli partilerini satmiyorlar.
  • VatanVatan6 sa önce
    Reisin bir zamanlar adam ettiği etiket verdiği kişiler.simdi sifirsiniz.valla reis normal birini bile yükseltir.bunlar kendini nimetten sanmasin

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