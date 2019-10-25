Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arasındaki çatlağın nedeni belli oldu!

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurma çalışmaları ayrı ayrı sürerken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise, AB’ye bakışı ve sadece eski partisinin tabanına seslenebileceğini düşündüğü için Davutoğlu ile birlikte hareket etmediği öğrenildi.

Parti kurma heveslileri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, birbirlerine karşı da tavır almış durumdalar. Özellikle son günlerde Davutoğlu cephesinden, Gül- Babacan cephesine yönelik sert eleştirilerin gelmesi dikkat çekiyor. Yapılan yorumlarda ise bu durumun, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Davutoğlu’na karşı tavır alması nedeniyle kaynaklandığı belirtildi. Babacan ile birlikte hareket eden bir isim ise, Gül’ün Davutoğlu’na karşı tavır almasının nedenlerini aktardı.

Davutoğlu ile Babacan’ın partileşme çalışmalarının tek çatı altında toplanmasının Gül tarafından engellediğini hatırlatan eski AK Parti’li isim, “Sayın Gül’ün Ahmet Davutoğlu ile ilgili geçmişten gelen endişeleri var. Gül, Davutoğlu’un hırsı ile hareket ettiğini ve kontrol edilemez olduğunu düşünüyor. Ayrıca Davutoğlu’nun sürekli olarak Suriye’de yaşanan tabloyla anıldığını ve bu durumun da yeni oluşumu daha yolun başında yıpratacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

"Davutoğlu bu çizgiden uzak"

Diğer yandan, Gül’ün Davutoğlu ile ciddi fikir ayrıklıları olmasının da, bu durumun sebeplerinden biri olarak belirtildi. Davutoğlu için, geniş bir vizyon ortaya koyamayacağına inandığı ifade edilen Gül’ün, AB’ci ve liberal bir bakış açısıyla hareket ettiği ve Davutoğlu’nu ise bu çizgiden uzak gördüğü belirtildi.