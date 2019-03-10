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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ekran karşısına çıktı! Dikkat çeken sözler

Parti kuracakları iddia edilen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, Milli Görüş Hareketi'nin efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan belgesel için ekran karşısına çıktı.

10 Mart 2019 Pazar 17:12
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ekran karşısına çıktı! Dikkat çeken sözler

Yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen, son günlerin en çok konuşulan iki ismi Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan belgesel için ekrana çıktı.

Milli Görüş Hareketi'nin efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan belgesel yayınlandı. Belgeselde birbirinden sürpriz isimlerin röportajları ekrana geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Nihat Genç, Soner Yalçın, akademisyen Işıl Arpacı gibi isimler Erbakan Hoca'yı anlattı.

Gül'den dikkat çeken sözler

Son günlerin en çok konuşulan iki ismi Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da Necmettin Erbakan'la ilgili görüşlerini aktardı. Gül'ün Erbakan'ı anlatırken ''Kemmiyete değil keyfiyete her zaman önem vermiştir. Kutuplaştıran bir insan da değildi. Çünkü kutuplaştırdığınızda davanızı yayamazsınız'' ifadelerini kullanması dikkat çekti. Erbakan'ın İslam dünyasına verdiği önemden söz eden Gül, bugün hayatta olsaydı herhalde çok üzülürdü" dedi.

İşte Abdullah Gül'ün ifadeleri;

"Erbakan Hoca hiçbir zaman körü körüne bağlanan Batı hayranı bir insan değildi. Erbakan inanan bnir insan olarak haklılığını tek başına da olsa göstermişti. Kemmiyete değil keyfiyete her zaman önem vermiştir. Kutuplaştıran bir insan da değildi. Çünkü kutuplaştırdığınızda davanızı yayamazsınız. Halbuki sizin amacınız ne iyi olan bir şeyi herkese anlatabilmek... Böyle bir siyaset anlayışıyla hareket ettiği için hiçbir zaman kırılmamıştır küsmemiştir. Bugün hayatta olsaydı her halde çok üzülürdü bugünkü İslam dünyasının bu perişan haline. Bugün acılar da daha çok, yıkımlar da daha çok; yok edilmiş darmadağın edilmiş ülkelerin sayısı da daha çok. Bunlara çok önem veren bir kişiydi. İslam ülkelerinin daha güçlü olması için bütün hayatını buna harcamış, dayanışma işbirliğini güçlendirmek için her türlü çabayı hem siyasetçi olarak hem de bir entellektüel bir bilim insanı olarak bugünkü halini görseydi herhalde çok üzülürdü."

Davutoğlu: Milli çıkarlarımızı temel aldıktan sonra...

Ahmet Davutoğlu ise Erbakan'ın dış politikaya bakışını anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bizim nihai olarak dış politikada takip etmemiz, göz önüne almamız, hedef edimemiz gereken temel husus kendi milli hedeflerimizdir, milli çıkarlarımızdır. Kendi milli hedeflerimizi, milli çıkarlarımızı temel aldıktan sonra diğer ülkelerin ne dediği ikincil bir konudur.

"Hep takdirle takip ettik"

O anlamda bana ne Amerika diye seslenmesinin sebebi biz önce kendimizi düşünmek zorundayız. Bu fiiliyatta da o ülkeleri yok saymak anlamına gelmez. Bugünkü dünya şartlarında her ülkeyle temasa geçilir, her ülkeyle konuşulur. Ama ilke olarak temel alınması gereken, bu ülkenin geleceğidir, onurudur, istiklalidir. Hocanın da o latif konuşmasında vurgulamak istediği budur diye düşünüyorum. Hocamızı her zaman bir büyük olarak, bir ilim adamı olarak örnek aldığımız bir şahsiyet olarak hep takdirle takip ettik."

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:12
  1. Abdullah Gül
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • musamusa30 dk önce
    simdide rahmetli ölmüs gitmis birisi üzerindenmi kendini parlatmaya calisiyor bu floppy disketci ?
  • diyarescodiyaresco34 dk önce
    sayin gül ve davutoglu bu sözlerinizi unutmayinAMA ILKE OLARAK TEMEL ALINMASI GEREKEN BU ÜLKENIN GELECEGIDIR ONURUDURbu sözlerinizi unutmayin REISIMIZE hainlik yapmayin adam gibi adam olun,
  • HainHain41 dk önce
    Ha.n gül pkk ya fetöye karşı tek bir lafın yok. Chatham housedan ödül alan tek siyasetçi seni.
  • HanedanoğluHanedanoğlu55 dk önce
    Davasını satan ve Fava Arkadaşını sırtından bıçaklayan güruh ne kadar Merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı anlatabilir.Hele bunlara bir numaralı şerefsiz din ve Devlet düşmanı Soner Yalçın'ı ilave ederseniz takım tam oluyor.
  • BozoBozo58 dk önce
    Bahçeli eskişehirde chpkkya meydan okudu.Bugün 10 mart götü yiyen dışarı çıksın dedi
  • YorumcuYorumcu59 dk önce
    Kutuplaştıran bir insan değildi diyerek Erdoğana gönderme yapan bu hain fetöcüler affeder pkklıları salar ve böylece kutuplastirmayi sona erdirir.H.in k..ek

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