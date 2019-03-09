Abdullah Gül ve Ahmet Davuoğlu, Erbakan Hoca'yı anlatacak Milli Görüş Hareketi'nin efsane lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan belgesel program "Son şahitler" bu akşam TV5'te yayınlanacak.

Türkiye siyasetine yön veren, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Nihat Genç, Soner Yalçın, akademisyen Işıl Arpacı gibi ismler Erbakan Hoca'yı anlatacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.