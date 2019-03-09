Abdullah Gül ve Ahmet Davuoğlu, Erbakan Hoca'yı anlatacak
Milli Görüş Hareketi'nin efsane lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan belgesel program "Son şahitler" bu akşam TV5'te yayınlanacak.09 Mart 2019 Cumartesi 16:44
Türkiye siyasetine yön veren, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Nihat Genç, Soner Yalçın, akademisyen Işıl Arpacı gibi ismler Erbakan Hoca'yı anlatacak.
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