Abdullah Gül Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 29.04.2022 tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili birimlere, Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının ise Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.

Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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