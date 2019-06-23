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Abdullah Gül oyunu kullandı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:03
Abdullah Gül oyunu kullandı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı.


11’inci Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu’nda kurulan 1145 numaralı sandıkta oyunu kullandı.


Oyunu kullanmak için saat 12.50 sıralarında korumalar eşliğinde Beykoz’daki okula gelen Gül’e vatandaşlar ilgi gösterdi. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oy kullanma işlemini tamamlayan Gül, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, “Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hayırlı olsun. İnşallah hayırlı neticeler neyse Türkiye için o olsun. Bundan sonra önümüzde 4, 4.5 yıllık bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur memleket için. Muhakkak ki insanlarımızın beklentileri var inşallah onlar karşılanır. Önümüzde yeni bir seçim olmaması o bakımdan büyük bir avantaj. Türkiye’nin gündemine sarılmak, halkın beklentilerini, memleketin ihtiyaçlarını karşılamak açısından. Ümit ederim böyle bir dönem başlar artık. Tekrar hayırlı olsun” dedi.


Gül çifti, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:03
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