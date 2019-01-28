"Abdullah Gül öldürülebilir" demişti! Yayından kaldırıldı
Milliyet yazarı Talat Atilla'nın kaleme aldığı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün "Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir" ifadelerinin yer aldığı köşe yazısı, yayından kaldırıldı.28 Ocak 2019 Pazartesi 19:42
Milliyet yazarı Talat Atilla, dün yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir" dediğini ileri sürmüştü. Söz konusu yazı, daha sonra Milliyet'in internet sitesinden kaldırıldı.
Hayrünnisa'nın "eşimi öldürmek isteyenler olabilirler" dediğini aktardı
Talat Atilla, Gül'ün devlet tahsis ettiği aracın içindeki kokudan rahatsız olduğunu ve aracı dezenfekte ettirdiğini iddia etti. Atilla, Gül'ün eşi Hayrünnisa'nın "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir! Abdullah Bey böyle şeyleri pek umursamaz. Bu yüzden beyefendiye söylemeden arabaya iyice baktırın! Nedir bu koku?" dediğini de iddia etti.
Yazı, internet sitesinden kaldırıldı
Talat Atilla'nın dün "Gül'ün makam aracında zehirli gaz şüphesi!" başlığıyla yayımlanan yazısı, daha sonra internet sitesinden kaldırıldı. Yazıya halen, alıntı yapan birçok internet sitesi aracılığıyla ulaşılabiliyor.
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