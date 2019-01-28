"Abdullah Gül öldürülebilir" demişti! Yayından kaldırıldı

Milliyet yazarı Talat Atilla, dün yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir" dediğini ileri sürmüştü. Söz konusu yazı, daha sonra Milliyet'in internet sitesinden kaldırıldı.

Hayrünnisa'nın "eşimi öldürmek isteyenler olabilirler" dediğini aktardı

Talat Atilla, Gül'ün devlet tahsis ettiği aracın içindeki kokudan rahatsız olduğunu ve aracı dezenfekte ettirdiğini iddia etti. Atilla, Gül'ün eşi Hayrünnisa'nın "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir! Abdullah Bey böyle şeyleri pek umursamaz. Bu yüzden beyefendiye söylemeden arabaya iyice baktırın! Nedir bu koku?" dediğini de iddia etti.

Yazı, internet sitesinden kaldırıldı

Talat Atilla'nın dün "Gül'ün makam aracında zehirli gaz şüphesi!" başlığıyla yayımlanan yazısı, daha sonra internet sitesinden kaldırıldı. Yazıya halen, alıntı yapan birçok internet sitesi aracılığıyla ulaşılabiliyor.