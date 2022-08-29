Abdullah Gül, Oda TV'ye yaranamadı..

Cumhurbaşkanlığı döneminde Kemalistler tarafından "Milli bayramlarda hastalandığı yalanıyla törenlere katılmıyordu" iddiasına cevap veren Abdullah Gül ne kadar çırpınsada Oda TV'yi ikna edemedi.

Abdullah Gül o kadar dil döktü, Odat TV yine inanmadı.. Oda TV, "Tam da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi" diyerek, Abdullah Gül'ün esas hedefinin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığına itiraz edecek CHP'lilerin gönlünü çalmak olduğunu ima etti.

İşte Oda TV'nin Abdullah Gül hakkında yaptığı haberin o bölümü;

Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2007-2014 yıllarındaki görev süresi boyunca pek çok milli bayramda hasta olduğunu belirterek törenlere katılmamıştı.

2014 seçimlerinde koltuğu Recep Tayyip Erdoğan’a devreden Abdullah Gül, görevde olduğu dönemde milli törenlere hastalık sebebiyle katılamaması hakkında yapılan eleştirilere görevinden 8 sene sonra yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hem eleştirilere hem de yapılan mizahi yorumlara karşı “Yarın 30 Ağustos, çok şükür bu sene hasta falan değilim” diyen Gül, “Yalan söylemek ve önyargılı davranmak büyük bir hastalık” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta falan değilim ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Ancak kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyareti yapmadığımı uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zul kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler buna inanmaya başladı. Bunları yalanlamayı zul kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

Önce şunu hatırlatmak isterim; 7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos Bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum.

7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım. Onun da sebebi şudur: Kırgızistan'daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım.

Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı ama bu ziyarette bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insanı meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.