"Abdullah Gül neyi bekliyor"

Gazeteci Kemal Can'ın Abdullah Gül'le ilgili yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Abdullah Gül iddia edildiği gibi seçimi kazandıracak bir formülse veya yine iddia edildiği gibi Erdoğan'ın panzehiri olabilecekse, bunu neden yine başkaları anlatıyor? Onun adına, ona rağmen veya tamamen gıyabında birileri birilerini ikna etmeye ya da vazgeçirmeye çalışıyor. Neden, Abdullah Gül kendisi anlatmıyor, söylemiyor, göstermiyor? Neden kendisi hiçbir riske girmeden, parmağını bile oynatmadan, koca bir muhalefetin arkasına geçmesini ve riski üstlenmesini istiyor, bekliyor veya böyle bir isteği yoksa bile “Durun ben yokum” demiyor?

Kendisini destekleyenleri haklı çıkartacak, elini rahatlatacak veya çok haklı itirazları yatıştıracak bir varlık göstermiyor? Neden görülecek, gösterilecek kanıtlarla kendi yolunu açmak yerine, yine başkalarının formüle ettiği ihtimallerin gölgesinde beklemeyi tercih ediyor? Kendisini anlatmak, tartıya çıkmak ve risk almak zorunda olmayan ama en uzun süre gündemde kalabilen politikacı ödülünün tek adayı gibi davranıyor."