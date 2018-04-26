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"Abdullah Gül neyi bekliyor"

Gazeteci Kemal Can, "Abdullah Gül neyi bekliyor" ismiyle bir yazı kaleme aldı. Kemal Can, Abdullah Gül'ün suskun kalmasını eleştirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:31
"Abdullah Gül neyi bekliyor"

Gazeteci Kemal Can'ın Abdullah Gül'le ilgili yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Abdullah Gül iddia edildiği gibi seçimi kazandıracak bir formülse veya yine iddia edildiği gibi Erdoğan'ın panzehiri olabilecekse, bunu neden yine başkaları anlatıyor? Onun adına, ona rağmen veya tamamen gıyabında birileri birilerini ikna etmeye ya da vazgeçirmeye çalışıyor. Neden, Abdullah Gül kendisi anlatmıyor, söylemiyor, göstermiyor? Neden kendisi hiçbir riske girmeden, parmağını bile oynatmadan, koca bir muhalefetin arkasına geçmesini ve riski üstlenmesini istiyor, bekliyor veya böyle bir isteği yoksa bile “Durun ben yokum” demiyor?

Kendisini destekleyenleri haklı çıkartacak, elini rahatlatacak veya çok haklı itirazları yatıştıracak bir varlık göstermiyor? Neden görülecek, gösterilecek kanıtlarla kendi yolunu açmak yerine, yine başkalarının formüle ettiği ihtimallerin gölgesinde beklemeyi tercih ediyor? Kendisini anlatmak, tartıya çıkmak ve risk almak zorunda olmayan ama en uzun süre gündemde kalabilen politikacı ödülünün tek adayı gibi davranıyor."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:31
  1. Kemal Can
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • Tulay AkyolluTulay Akyollu12 dk önce
    cunku sahsiyetsiz korkak sinsi tam Fetonun butun ozeliklerini tasiyor baskalari calisin ben ama unvani ben aliyim. Ingilizlerin yeni Lawrence. Sudi ve BEA 100$milyon koymuslar bu adama bakalim neler cikacak
  • samisami19 dk önce
    Çünküo ingiliz Gülizabehtde ondan.
  • Murat TaşcıMurat Taşcı36 dk önce
    Çok basit. Paralelcilerin ortak özelliğidir. Ellerini çöpe sürmeden, eğilip pantalonlarının ütüsünü bozmadan, başkalarının onların işlerini yapmasını beklerler. Duruma göre, bir anda o işle hiç bir alakaları yoktur ve o kişiyi de tanımazlar. Hep muallaktırlar.
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