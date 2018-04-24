Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu ödül töreninde bir araya geldiler

Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşeceği biliniyordu.

Karamollaoğlu görüşmeden sonra "Çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Detaylarda farklı yaklaşımlar olabilir, görüşmelerimiz umut ediyorum devam edecek. Seçimlerde iyi netice alacağımızı düşünüyorum, Allah yardımcımız olsun. Tekrar kendileriyle bu haftanın sonuna doğru görüşmemiz vuku bulur." ifadelerini kullanmıştı.

Erbakan Ödülleri Töreni, Millî Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce, medya, sanat, spor ve onur özel ödülü kategorilerinde veriliyor.