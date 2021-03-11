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Siyaset Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ali Babacan yanıtladı
Siyaset

Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ali Babacan yanıtladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair soruya yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:09:00 -
Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ali Babacan yanıtladı

Gazetecilerin, "Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Babacan, "Şu an bunu konuşmak için çok erken" dedi.

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, partisinin kuruluşunun 1. yılını kutluyor. DEVA Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde gazetecilerle bir araya gelen Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken soruları da yanıtladı.

Ali Babacan'a, AK Parti'deyken mesai arkadaşı olan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili de sorular soruldu.

Babacan, gazetecilerin "Gül ile görüşmelerin devam edip etmediği ve Gül'ün yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı" şeklindeki sorularına şu şekilde cevap verdi:

"Abdullah Gül ile ailece görüşüyoruz"

"Görüşüyoruz ara ara ama çok sık değil. Partimizin kurulması sürecinde tecrübesi, birikimi, görüşleriyle kanaatlerini aktardı bize. Partimiz kurulduktan sonra yetkili organlarımız var, formel yapıda ilerliyor işler. Partimiz kurulduktan sonra iki kere görüştük. Aile sohbeti yaptık. Bizim sayın Gül'le diyalogumuz iyi. Ailece görüşüyoruz. Ailece ev sohbeti yapıyoruz.

"Vakti gelince konuşuruz"

Baştan öyle bir çerçeveye oturttuk. Bizde her şey kayıt içi. Tutarlı bir duruşumuz var. Şunu başta da söyledim: Bizim şu anda konuşmadığımız iki konu var; birincisi ittifaklar. İkincisi cumhurbaşkanı adaylığı meselesi. Şu anda bunun için çok erken. Vakti gelince konuşuruz..."

 

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