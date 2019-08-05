Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için kritik tarih belli oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkileriyle ilgili olarak "Yeni parti kurmak için gün sayan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu için bunlar bir sürpriz olmamalı. Ama eylül ayıyla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapacakları söyleniyor" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Bayramdan sonra siyaset zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısında "2019 tam anlamıyla seçim yılı oldu" ifadesini kullandı.

Selvi'nin yazısı şöyle:

"Üç ay arayla tekrarlanan İstanbul seçimi ise bütün bir yıla damgasını vurdu. Siyaset yeni yüzler kazandı. 2019 yılına girerken ismini dahi bilmediğimiz Ekrem İmamoğlu, siyasetin güçlü figürlerinden biri haline geldi. Yerel yönetimlerde CHP ağırlığı oluştu. 25 yıl aradan sonra İstanbul ve Ankara el değiştirdi. Siyaset bayramda dahi mola vermedi. Ama bayramdan sonra siyaset vites yükseltecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahalara inecek. Erdoğan, teşekkür gezileri kapsamında aralarında Ahmet Davutoğlu’nun memleketi olan Konya, Abdullah Gül’ün memleketi olan Kayseri’nin de olduğu illere gidecek. Erdoğan’ın gezileriyle ilgili planlama sürüyor. Ağustos ayının son günleri ya da eylülün başı olarak düşünülüyor. Erdoğan önce Konya’ya gidecek, bir gün arayla da Kayseri’de olacak. Erdoğan’ın il başkanları toplantısında Kayseri ve Konya büyükşehir belediye başkanları ile il başkanlarıyla özel olarak görüştüğü ve miting için hazırlık yapmalarını istediği söyleniyor.

Erdoğan bu isimlere iki noktadan yüklenecek

Erdoğan’ın Davutoğlu’nu Konya’da, Gül’ü Kayseri’de hedef alacağı söyleniyor. Erdoğan iki noktadan yüklenecek.

1- Ümmeti bölecekler.

2- Davaya ihanet ettiler.

Tabii ’Bu dava onları cumhurbaşkanı ve başbakan yaptı. Daha ne istiyorsunuz?’diye kürsüden seslenecek.

Yeni parti kurmak için gün sayan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu için bunlar bir sürpriz olmamalı. Ama eylül ayıyla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapacakları söyleniyor."