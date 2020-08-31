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Gündem Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:04:00 -
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin CNN Türk’te çarpıcı bir açıklama yaptı.

Abdullah Çiftçi, Türkiye’nin savaş pozisyonunda olduğunu belirterek “Yunanistan’ı kışkırtıyorlar. Türkiye bölgede savaş pozisyonu almış durumda. Bölgede Fransa dahil olmak üzere Türkiye’nin konumu tam anlamlandıramıyorlar. Fransa böyle giderse Avrupa Birliği’nin net güç olamayacağını düşünüyor. Çünkü birliğin bir anlamı kalmadı. Birçok kıtada yoklar. Fransa’nın burada savaşacak bir konumu yok. Tehdit ve şantaj ile Türkiye’ye yaptırım peşindeler. Türkiye’yi saldırgan gösterme niyetindeler. Fransa’da Macron’a karşı bir tepki var. Suriye’de kaybediyor. Libya’da kaybediyor. Doğu Akdeniz’de de kaybetmek üzereler” dedi.

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