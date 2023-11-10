Abdullah Çiftçi paylaştı Bunları Hamas yapmış olamaz! İşte İsrail’in kara propagandası
İsrail 7 Ekim’de Nova müzik festivalinde Hamas’ın katliam yaptığını ileri sürmüştü. Oysa videoda görülen araçları bu hale getirebilecek silahın Hamas’ın elinde bulunmadığı herkes tarafından biliniyor. Abdullah Çiftçi’nin paylaştığı o video…
İsrail ordusu, 7 Ekim'de Nova müzik festivaline katılanların araçlarının son halinin drone görüntülerini yayınladı. Söz konusu görüntülere ilişkin çok sayıda yabancı sosyal medya kullanıcısı, Hamas'ın elinde araçlar bu hale mühimmat/silah olmadığını, bölgede sızan Hamas güçlerinin elindeki AK-47'ler ile böylesi bir zarar veremeyeceğini ve görüntülerinin İsrail'in propagandası olduğunu belirtti.
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