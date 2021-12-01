  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Çiftçi canlı yayında bombayı patlattı: Türkiye petrol buldu
Gündem

Abdullah Çiftçi canlı yayında bombayı patlattı: Türkiye petrol buldu

Stratejist Abdullah Çiftçi, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin petrol ve doğalgazı bulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:30:00 -
Abdullah Çiftçi canlı yayında bombayı patlattı: Türkiye petrol buldu

Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye bulunduğu bölge itibariyle oyun kurucu konumuna geldiğini ifade etti.

Abdullah Çiftçi, CNN Türk'te Zaman Kırılması programına konuk oldu.

Çiftçi yaptığı açıklamada, "Türk devletleri Teşkilatları nakit demektir. BAE Türkiye’ye geldi. Daha koşa koşa gelecek olanlar var. Türkiye ortaya pastayı koydu. Merkezi İstanbul, herkes buraya gelmeye mecbur olacak. Yükselen trend artık burada. Türkiye bir gelecek ortaya koydu. Savunma sanayii alanında özellikle büyük atılımlar yapıldı. Denizaltı meselesinde önemli gelişmeler yaşanacak. Uzay meselesi de aynı şekilde. Bu arada biz petrol ve doğalgazı buldu. Bu gözleme dayalıdır. Ekonomi şöyle böyle deniyor. Arkadaşlar zahmetsiz zahmet olmaz.Seyircilerimi 2023’te ne olacak diyorlar ya? Parayı hava attığımızda yazı ya da tura gelmeyecek. Dik gelecek. Ben bugüne baktığımda başka geleceğe baktığımda başka şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çiftçi'nin petrol çıkışı sonra stüdyodaki herkes şaşkına döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Göktürk

Işte bu benim insanim milli Türk. Agzina saglik
  • Yanıtla
Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!
Spor

Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’de en beğenilen defans oyuncuları arasında bulunan Szalai, kendini teknik direktör Pereira’ya bir türlü kabul ettiremedi ve son d..
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a: Bak aslanım...
Gündem

Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a: Bak aslanım...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Bülent Arınç'ın tek derdi ciddiye alınmak" diyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a ceva..
Asgari ücrette kritik gün! Tahmini zam oranı belli oldu
Ekonomi

Asgari ücrette kritik gün! Tahmini zam oranı belli oldu

Asgari ücret görüşmeleri bugün itibariyle başlıyor. Milyonların merak ettiği görüşmelerin iki hafta içerisinde tamamlanması ve maaşlara en a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay