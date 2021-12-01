Abdullah Çiftçi canlı yayında bombayı patlattı: Türkiye petrol buldu

Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye bulunduğu bölge itibariyle oyun kurucu konumuna geldiğini ifade etti.

Abdullah Çiftçi, CNN Türk'te Zaman Kırılması programına konuk oldu.

Çiftçi yaptığı açıklamada, "Türk devletleri Teşkilatları nakit demektir. BAE Türkiye’ye geldi. Daha koşa koşa gelecek olanlar var. Türkiye ortaya pastayı koydu. Merkezi İstanbul, herkes buraya gelmeye mecbur olacak. Yükselen trend artık burada. Türkiye bir gelecek ortaya koydu. Savunma sanayii alanında özellikle büyük atılımlar yapıldı. Denizaltı meselesinde önemli gelişmeler yaşanacak. Uzay meselesi de aynı şekilde. Bu arada biz petrol ve doğalgazı buldu. Bu gözleme dayalıdır. Ekonomi şöyle böyle deniyor. Arkadaşlar zahmetsiz zahmet olmaz.Seyircilerimi 2023’te ne olacak diyorlar ya? Parayı hava attığımızda yazı ya da tura gelmeyecek. Dik gelecek. Ben bugüne baktığımda başka geleceğe baktığımda başka şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çiftçi'nin petrol çıkışı sonra stüdyodaki herkes şaşkına döndü.