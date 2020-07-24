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Abdullah Çatlı yaşıyor mu? Haluk Kırcı konuştu

Haluk Kırcı katıldığı bir televizyon programında Abdullah Çatlı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:06:00 -

Haluk Kırcı, Haber Global'de yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında soruları yanıtladı.

Jülide Ateş'in 'Abdullah Çatlı yaşıyor mu?' sorusuna cevap veren Haluk Kırcı, "Keşke yaşasaydı. Allah rahmet eylesin. Cenazesini alan biri olarak söylüyorum. Morga kadar ben getirdim. Arandığım için orayı terk ettim. Yüzünde hiçbir iz yoktu. Kaza esnasında başına gelen darbeyle beyin kanamasından vefat etti" dedi.

MİT sorusu

Kendisine sorulan 'Abdullah Çatlı, MİT adına mı çalışıyordu?' sorusunu da yanıtlayan Kırcı, "Hayır. Abdullah Çatlı'nın bir merkezle çalışması mümkün değil. MİT'çilerle bir irtibat var. MİT kimseye böyle bir yetki veremez. Siz Sağlık Bakanlığı adına doktorluk yapabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

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