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Spor Abdullah Avcı'dan İsmael açıklaması
Spor

Abdullah Avcı'dan İsmael açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına teknik direktör Valerien İsmael'in eski maçlarını izleyerek hazırlandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 23:56:00 -
Abdullah Avcı'dan İsmael açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bazen performans alamıyorsun"

"Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon..."

"Maça yakışır bir mücadele oldu"

"Hocanın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık ve beklediğimiz gibi pozisyon aldılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Maça yakışır bir mücadele oldu."

"Çok gururlandım"

"Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar... Çok gururlandım."

"Biz şampiyon oluyoruz zaten"

"Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz."

"Kutlamalara yavaş yavaş başlasınlar"

"Herhalde bayramda, Ramazan'ın sonunda bu mutluluğu yaşayacağız. Kutlamalara yavaş yavaş başlasınlar."

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