Abdullah Avcı'dan bomba açıklamalar! "Aynı tehlike yine seziyor musunuz?" diyerek uyardı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Dünyanın yaşadığı hassasiyeti, İsrail - Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldüğü bir savaşın kazananı olmaz. Umarım dünya buna sağduyuyla doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözüm üretip herkesi rahatlatır. Dünden beri bu konuyla ilgili canım sıkkın."

"Bu hafta müsabakalar tekrar başlayacak, karşılıklı bilgilendirme yapmak açısından iyi olacak. 2 sene 4 ay, toplamda 28 ay Trabzonspor'da görev yaptım. Hayatımın belki de en güzel günlerini, duygularını hep beraber yaşadık."



"Türkiye Ligi'nin tarihinin en erken 2 şampiyonluğundan birini"

"İlk senemizde Avrupa kupalarına katıldık, o arada 1 sene sonrasının yatırımını yaptık. Uzun süre sonra kovalanan şampiyonluğu yakalayabilmek için bir planlama yaptık. Deneyimli bir takım kurduk. Planladığımız hedefimize, Türkiye Ligi'nin tarihinin en erken 2 şampiyonluğundan birini çok büyük üstünlük sağlayarak kazandık."

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"İkinci sene bir takım hedeflere gidebilmek için planlamalar yaptık. Şampiyonluklardan bir sonraki senelerde yaşanan dalgalanmalara hep beraber yakalandık. Süper Kupa'yı kazandık, lige 2'de 2 yaparak başladık. Süper Kupa'da Hamsik'i, sonrasında ikinci hafta Visca'yı, dördüncü hafta Dorukhan'ı kaybettik. Şampiyonlar Ligi öncesi bu tür sakatlıklar yaşadık."

"Ekiplerde zaman zaman değişiklikler oluyor"

"Ekiplerde zaman zaman değişiklikler oluyor. Bir önceki ekipten Orhan Hoca vardı, o 9 sene bizimle beraberdi. Şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Teknik direktör olarak devam edecek. Yaşar Hoca benimle beraberdir, İstanbul'daki üniversitede dersleri var. Bana oradan destek verecek. Egemen Korkmaz vardı, yine bizimle beraber devam edecek. Mustafa Sarp, daha evvel takip ettiğimiz, oyuna kendini veren, gelişime açık bir futbol adamı. Analiz ekibinde Serdar var. Genç milli takımlardan oyuncum, akademili. Bütün enerjisini bize verecek."

"Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır"

"Nerede kalmıştık? Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır. Kısa süreçte, Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığını alıp nerelere ulaşabiliyoruz, devre arasına ve sezon sonuna planlama yaparak hareket etmek hedeflerimiz var."

"Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğiz. Taktik konularıyla ilgili kendini yoran, çalışmalar yapan birisiyim. 2014'te yurt dışında analiz programlarıyla çalışmalar yaptım. 2021/22 sezonu şampiyonluk, 2022/23 kötü dediğimiz, sonuçların dalgalı olduğu benim ayrıldığım süreye kadar Mart 10'a kadar ayrıldığım sürece kadar Trabzonspor rakip ceza alanına dikine pasta birinci sırada."

"Geçen sene takım içinde köstebek var falan dediniz. Aynı tehlike yine seziyor musunuz?"

Abdullah Avcı: "Köstebek demedim. Bu biraz ağır kelime. Şöyle dedim, herkes Trabzonspor'a hizmet etmek için var. Bu hizmet, en iyi şekilde kuruma yapılır, bireylere değil. Bu yönetimin alacağı bir karardır. Duygularımı, yaşadıklarımı anlatırım ve yönetim bir karar alır, saygı gösteririz. Geldim kulübün içine girdiğimde ayrılmamış hissettim. Alışkanlığımız, yaşanmışlığımız var. Bu kelimeyi kullanmayalım. Kuruma hizmet, tüm profesyonellerin yapması gerekendir. Marka Trabzonspor'dur, bireylere çalışmıyoruz."

"Ben oyuncuyla mukavele yapmam"

"Ben oyuncu tespiti yaparım, oyuncuyla mukavele yapmam. Hamsik ve Visca ile konuştum. Oyuncuyu ikna etmek, oyunu anlatmak, iletişimi kurmak, kulübün büyüklüğünü ve hedeflerini anlatırım. Diğer tarafı benim işim değil. Ben mukavele yapamam. Ben oyuncu için fikrimi söylerim. Kulüp uygun olursa alır."

"Bakasetas ile daha görüşmedim. Sakatlığı oldu. Pazartesi sabah gelecek. Kendi doktoru var, o görecek. Tedavisi devam edecek. 4 haftalık süreç devam edecek."

"Nwakaeme'nin kalmasını istedik. O da adım attı. Kulübün mali süreciyle olmadı. Nwakaeme'yi ben yollamışım gibi söylüyorlar. İletişimim hala devam ediyor. Milli Takım ile adım geçince, Ercan'ı aradı, ben Türkiye'de oynadım, hocaya söyle beni milli takıma alsın dedi. Seviyoruz."

"Yusuf'u milli takıma ilk ben yolladım"

"Yusuf Sarı, ben geldiğimde buradaydı. Mukavelesi 1 sene sonra bitecekti. Biz mukavelesini uzatmak istedik. Yusuf'u milli takıma ilk ben yolladım. Yusuf'u arayıp da ciddi mi söylüyorsun dedi, gitti milli takım kampına ama oynatmadılar. Mukavelesini uzatmadı. Kadroya giremiyorum, yedek kalıyorum dedi, oynamam lazım deyip Rizespor'a gitti. Rizespor'da da oynayamadı. Yusuf'u biz güzel anılarla anıyoruz, seviyoruz. Ben çok seviyorum. Bunu herkes bu şekilde bilsin."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SÖZLERİ...

"Fenerbahçe ve Galatasaray iyi kadrolar, yüksek maliyetli kadrolar kurdular. Kırılmalar olacaktır. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayıp nerelere taşıyacak bu bizi... 20/21 sezonunda takım 17'inciydi, 4'üncü olduk. 7 maç üst üste seri yakaladık, neredeyse yukarı yapışıyorduk. Bunu kazanalım, Avrupa kupalarına gidelim. Türkiye Kupası var, çok önemli hedef. Gelecek senenin de planlamasını yapalım. Trabzonspor, en tepeye oynamak için bugünden itibaren planlamasını yapacak."