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Abdullah Avcı: Tükenmiş gibiydik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşısında aldıkları farklı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 08:23
Abdullah Avcı: Tükenmiş gibiydik!

Süper Lig'in yeni sezonunda Beşiktaş, konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, maçla ilgili şunları söyledi:

"Ne alışık sistem, ne de bizimki işe yaradı"

"İlk yarıda bizim istediğimiz sistemi yansıtmak istedik, ikinci yarıda oyuncuların alışık olduğu sistemi denedik ama ikisinde de başarılı olamadık."

"Sıcak temas yapan bir takım, bunun için topa sahip olmak lazım. Basit top kayıpları yaparsan, klasik bir geçiş takımı var karşımızda, bunu da yaşadık."

"Tükenmiş gibiydik, hiç şık olmadı"

"2. gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı."

"Oyuncu kendini inceleyecek"

"Oyunu inceleyeceğiz, oyuncu kendini inceleyecek. Biz de oyuncu da doğru tespitler yapıp bu dönüşü yapmalıyız. Cuma akşamı kendi sahamızda, daha fazla karakter koyan bir takım olmalıyız."

"Önemli olan doğru oyuncuyu almak"

"Burak önemli bir oyuncu. Şu anda elimizdekini en iyi değerlendirmeliyiz. Transfer için çalışmalar yapılıyor ama önemli olan oyuncu almak değil, doğru oyuncuyu almak."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:23
  1. Süper Lig
  2. Beşiktaş
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Abdullah Avcı

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