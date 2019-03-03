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Abdullah Avcı: “Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım”

2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım.

03 Mart 2019 Pazar 19:24
Abdullah Avcı: “Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım”

2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne giderek bir sonraki maça odaklanmaya çalışıyoruz” dedi.


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı rakiplerinin çarşamba günü kupada mücadele ettiğini ve fiziki durumunu bildiklerini belirtti.


Topa daha çok sahip olduklarına değinen Avcı, "Pozisyon verdik mi? Çok net pozisyon vermedik. Rakibin fiziksel olarak daha fazla düşeceğini biliyorduk. Son 3 maçtır gol yemiyoruz. Genelinde hücum oynarken de savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalışıyoruz. Zor bir deplasmandı. 1,5 senedir önemli bir çıkış yapan takım, kupada gidiyorlar. Buradan bu şekilde galibiyetle dönmek çok önemli. 24 haftayı bitirdik 10 hafta kaldı. Her maç son derece önemli” dedi.



"Kazanmak için geldik ve kazandık"


Avcı, bir gazetecinin "Şampiyonluk puanını ne olarak görüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Şampiyonluk puanını bütün olarak hiç hesaplamadım. Hafta hafta, parçadan bütüne giderek bir sonraki maça odaklanmaya çalışıyoruz. Son senelerde ligde 70-75 puan ortalaması var. Her maç zor geçiyor, öncesinde puan ortalaması yapılmaz. Bugün kazanmak için geldik ve kazandık bu bizi mutlu etti. Haftaya başka bir sayfaya hazırlanacağız” cevabını verdi.



Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kopma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, durumun haftalık olarak değiştiğini kaydetti.


Aradaki puan farkını bir ara 8’e kadar çıkardıklarını hatırlatan Avcı, "Ama bir hafta sonra kendi sahamızda berabere kalarak puan kaybettik. Puan farkı tekrar kapandı. Bunu aşmak istiyoruz, en azından bu anlamda psikolojik bir üstünlük sağlamak istiyoruz ama yarıştığımız takım veya takımlar tarihleri, kültürleri ve geri dönüşleri olan takımlar. O yüzden kolay değil. Oyun gücüyle sahada kalmamız gerekiyor, bu şekilde yarış içerisinde kalmaya devam edeceğiz” dedi.


Haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını aktaran Avcı, "Fenerbahçe’yi bugünkü durumuyla değerlendirmemek lazım. Türk futbolunun önemli ve geri dönüşü olan bir takımı. Son derece ciddi ve zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz de hedef takımız, herkesin konsantrasyonu bize daha yüksek oluyor. Herkes kazanmak istiyor, onlar da kazanmak isteyecekler. Zor bir maç. Umarım en iyi şekilde hazırlanarak, daha hızlı düşünerek, oynayarak, pas yaparak bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:24
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