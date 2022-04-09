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Spor Abdullah Avcı: Şampiyonluğu erteledik
Spor

Abdullah Avcı: Şampiyonluğu erteledik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 23:41:00 -
Abdullah Avcı: Şampiyonluğu erteledik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bir hafta daha erteledik"

"Bugün itibarıyla Marek'i kazandık. Vitor, uzun süre itibarıyla döndü. İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duyguyla, bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Bir hafta daha erteledik."

"Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum"

"Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar."

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