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Abdullah Avcı kritik virajda! Yönetim harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi’nde Bratislava’daki futbol ve mağlubiyeti masaya yatıran Beşiktaş yönetiminde, kritik maçlar öncesi teknik direktör Avcı’ya tam destek verilmesi, ardından durumun yeniden değerlendirilmesi görüşü ağırlık kazandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:44
Abdullah Avcı kritik virajda! Yönetim harekete geçti

Süper Lig’e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Süper Lig’de ilk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı. K Grubu’nda deplasmanda Slovakya’nın Slovan Bratislava takımına konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada 2-1’lik üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Birbirinden önemli maçlar

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta işlerin bir türlü yolunda gitmemesi yönetimi harekete geçirdi. Karşılaşma sonrası kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı’ya kritik maçlar öncesi tam destek verilmesi üzerinde görüş birliğine vardı. Buna karşın siyah beyazlı yönetim aynı zamanda, Başakşehir, Trabzon, Wolwerhampton ve Alanyaspor karşılaşmalarından alınacak sonuçların önemine de vurgu yaptı ve bu maçlardan alınacak sonuçlara göre konuyu yeniden masaya yatırmaya karar verdi.

‘Futbolcular da sorumlu’

Buna göre, zorlu 4 maç bir anlamda Abdullah Avcı için son kredi anlamı taşıyacak. Önümüzdeki haftalarda Avcı’nın arkasında duracak olan yöneticiler, bu maçlarda istenilen sonuçların alınamaması halinde radikal kararlar alınabileceği işaretini verdi. Bu arada yöneticiler, kötü gidişte tüm faturanın Abdullah Avcı’ya kesilemeyeceğini, kendilerinden çok şey beklenen bazı futbolcuların kötü performansına da kayıtsız kalınmayacağının altını çizdiler.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:44
  1. Trabzon
  2. Süper Lig
  3. Beşiktaş
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Slovan Bratislava
  6. Abdullah Avcı
  7. Wolwerhampton
  8. Alanyaspor

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