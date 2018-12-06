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Abdullah Avcı: İyi bir takımla ikinci maçı yapacağız

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ”Şu an için deplasmanda gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takımla ikinci maçı yapacağız” ifadesini kullandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:16
Abdullah Avcı: İyi bir takımla ikinci maçı yapacağız

Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları mçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, ”Deplasmanda iki ayaklı bir maçta gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takıma karşı İstanbul’da hem tedbirlerimizi alıp hem de kazanmak için uğraşacağız” diye konuştu.

Avcı daha sonra şunları söyledi:

“İki takım adına da yorucu bir maç oldu. Kırmızı kartlar iki takım adına da iyi olmadı. Son maçı oynamıyoruz, ligin daha 20 maçı var. Biraz daha sakin kalmamız gerekiyor. Şu an için deplasmandan gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takımla ikinci maçı yapacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:16
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Medipol Başakşehir
  4. abdullah avcı

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