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Abdullah Avcı: “Bu oyunun karşılığını alacağız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bugün belki iki puan kaybettik ama oyuncu grubumuz, istediğimiz oyuna inanılmaz cevap veriyor.

01 Eylül 2019 Pazar 02:05
Abdullah Avcı: “Bu oyunun karşılığını alacağız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bugün belki iki puan kaybettik ama oyuncu grubumuz, istediğimiz oyuna inanılmaz cevap veriyor. Oyun beni çok memnun etti. Bu oyunun karşılığını alacağız” dedi.


Beşiktaş, ligin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Takımdan istediği oyunun oyuncular tarafından sahaya yansıtıldığını belirten Abdullah Avcı, “3. hafta sonunda oyuncu grubumuz istediğimiz oyuna inanılmaz cevap veriyorlar. Rakip sahada devamlı oynayan, kaybettiği topu alan, bütün organizasyonları deneyen, ilk yarı 5.2 saniyede topu geride alan bir takım vardı. Oyunun içinde iki bekimiz de en fazla topla buluşan isimlerdi. Bugün üçüncü bölgeye kadar sorunsuzduk. Geriye dokunmak ve vuruş yapmak kaldı bu sistemde. 2 puan kaybettik ama oyuna inanmak adına çok şey kazandık. Milli takım arasında son bir ivme daha kazanacağız. Devre arası mağlupken tribüne çağırması ve takıma coşkuyu vermesi için taraftara da teşekkür ediyoruz. 2 pozisyon verdik. Biri yediğimiz gol biri de son dakika direkten dönen pozisyondu. Bu oyunun karşılığı bu olamaz ama 2 puan kaybetsek de çok şey kazandık. Milli ara bize çok iyi gelecek. Hazırlık maçı oynamayan oyuncular vardı. Oyun beni çok memnun etti. Bu oyunun karşılığını alacağız” dedi.



“Forvet transferinin olup olmayacağına 48 saat içinde bakacağız”


Burak Yılmaz’ın milli aradan sonra çalışmalara başlayacağını müjdeleyen Avcı, “Burak değnekleri çıkardı. Milli ara sonrası çalışmalara başlayacak. Gazişehir Gaziantep maçından sonra sağlık ekibinden cevap alacağız ve ona göre hareket edeceğiz” dedi.


Tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışması hakkında ise, “Transfer çalışmaları kulüple ortak bir şekilde devam ediyor. Forvet transfer olacak mı olamayacak mı 48 saat içinde ona bakacağız” yorumunu yaptı.



“Doğru oyun tabelaya yansıyacak”


Tecrübeli çalıştırıcı, bir basın mensubunun yeni oyun sistemin takıma sancılı bir şekilde geçip geçmediğine ise “Yeni oyun sancılı geçmedi. Buna bütün oyuncuların inanması önemli. Hazırlık maçlarında istediğimiz oyuncu sayısı ile oynayamadığımız için böyle oldu. Oyun beni ve herkesi memnun etti. İnandığı oyunun karşılığı alıyorsunuz. Bugün berabere kalırsınız ama ileride istediğinizi alırsınız. Üçüncü bölgeye kadar geldikten sonra bir pas ve kaliteli dokunuş devreye girer. Bunu sayısız olarak denememize rağmen bir türlü sonuçlandıramadık. Ama bu oyun böyle devam ettikçe tabelaya doğru yansıyacaktı” şeklinde konuştu.



“Hakemler daha dikkatli olmalı”


Hakemler hakkında fazla yorum yapmak istemediğini belirten Avcı, “Allah hakemlere de yardım etsin. Önümde iki üç faul vardı net bir şekilde devam etti. Maçın erken bittiğini düşünüyorum. Onlara da bizlere de kolaylık versinler. Kimseyi memnun edemeyecekler. Hakemleri konuşmak bize mesafe kat etmez. Daha odaklamalarını daha dikkatli olmaları, kimin ne yaptığını süzmelerini ve oyunu hızlandırması gereken bir performans isterim. Oyuna hızlandırmaları gerektiğini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.



“İlk önceliğimiz forvet”


Avcı, Quaresma hakkında ise “Quarema ile kısa süre çalıştım. Sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Kenar oyuncu transfer şuan önceliğimiz değil. Çünkü seçeneklerimiz var. İç orta saha oyuncuları mevcut kadroda kullanabiliyorum. İçerisinde bir takım seçeneklerimiz var. Ama gerçekleşir bir forvet istiyoruz ilk olarak. Golü içeriye atan bir forvet” ifadelerini kullandı.


Avcı, bozuk zemin sorusu hakkında ise, “İhtisas alanım değil. Ancak Ağustos ayı itibariyle yüksek nem var. Ülkemizdeki diğer statlarda sorun var. Ümraniye’de sıkıntı yok. Biz de milli arada sağlıklı bir zeminle karşılaşacağımızı düşünüyoruz” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 02:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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