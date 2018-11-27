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Abdullah Avcı: 12 yıldır roman yazdık

Maç sonu açıklama yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı “Doğru çalışarak bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız” dedi.

27 Kasım 2018 Salı 01:23
Abdullah Avcı: 12 yıldır roman yazdık

Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin iyi organize olmuş, seyirci kültürü olan ve içeride baskı yapabilen takımlarından Göztepe’ye karşı iyi hazırlandıklarını ifade eden Avcı, “Bazen baskı bazen de rakibi içeri yönlendirmek istiyorduk. İlk gol de bu baskı sonrası geldi. Rakip bizden biraz daha fazla topa sahip oldu. Deneyimli ve yaşlı bir takım olmamıza rağmen rakipten 7 kilometre daha fazla mesafe kat ettik. Farklı kazanabilirdik, gol de yiyebilirdik. 2 deplasmanda 6 puan alan ekibimi tebrik ediyorum” dedi.

"Ayaklarımız sağlam basıyor"

Ligde 2 senedir şampiyonluk yarışını kovaladıklarını kaydeden Avcı, “Büyük takımlarla yarışabilmek bile son derece değerli. Ligin henüz 3’te 1’i bitti. Ayaklarımız sağlam basıyor. Doğru çalışarak bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız” diye konuştu.

Bu kulüpte 12 senedir bir roman yazdık” diyen Avcı, “Doğru işler yaptığımız için diğer kulüplerle de adım geçiyor olabilir. Bugün tek odaklandığımız şey bu ekipler birlikte doğru bir hikaye yazmak” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 01:23
  1. Abdullah Avcı
  2. Göztepe
  3. Medipol Başakşehir

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