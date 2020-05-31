Abdullah Ağar’dan dikkat çeken paylaşım! ‘Çarşı’ ABD’de sokağa indi
ABD’de protestolar devam ederken eylem yapan vatandaşların arasında Beşiktaş formalı bir kişi dikkat çekti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘Vay! Çarşı ABD’de şiddete karşı’ dedi.
ABD'de siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesini protesto gösterileri hız kesmiyor.
Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.
Eylem yapan vatandaşların arasında Beşiktaş formalı bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar fotoğrafı twitter’da paylaşarak; ‘Vay! Çarşı ABD’de şiddete karşı’ dedi.
Çarşı grubunun Türkiye’deki gezi parkı olaylarında öncü gruplardan biri olduğu yorumları tekrar sosyal medyada öne çıktı.