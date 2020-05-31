  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Abdullah Ağar’dan dikkat çeken paylaşım! ‘Çarşı’ ABD’de sokağa indi

ABD’de protestolar devam ederken eylem yapan vatandaşların arasında Beşiktaş formalı bir kişi dikkat çekti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘Vay! Çarşı ABD’de şiddete karşı’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:00:00 -
Abdullah Ağar’dan dikkat çeken paylaşım! ‘Çarşı’ ABD’de sokağa indi

ABD'de siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesini protesto gösterileri hız kesmiyor.

Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.

Eylem yapan vatandaşların arasında Beşiktaş formalı bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar fotoğrafı twitter’da paylaşarak; ‘Vay! Çarşı ABD’de şiddete karşı’ dedi.

Çarşı grubunun Türkiye’deki gezi parkı olaylarında öncü gruplardan biri olduğu yorumları tekrar sosyal medyada öne çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı