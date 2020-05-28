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Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Tarihin kaydettiği en büyük...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Libya'da yaşananların tarihin en büyük drone savaşı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:23:00 -
Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Tarihin kaydettiği en büyük...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Libya'da yaşananların tarihin en büyük drone savaşı olduğunu belirtti.

Ağar, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Tarihin kaydettiği en büyük drone savaşı! Libya... Şu ana kadar ‘karşılıklı’ 1000’den fazla drone taarruzu yapıldığı... Türkiye destekli UMH’ye ait SİHA ve Elektronik Harp unsurlarının Hafter eksenine karşı tartışmasız zafer kazandığı ifade ediliyor."

İşte o tweet:

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