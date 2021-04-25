Abdullah Ağar'dan canlı yayında operasyon ile ilgili bomba açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’a ‘Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım’ harekâtı başlattı. F-16’ların Metina, Zap, Avaşin başta olmak üzere PKK kamplarını havadan bombaladığı operasyonda, komandolar da karadan Metina’ya girdi. Harekatı CNN Türk canlı yayınında değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ''Sahadaki teröristler cıyak cıyak tabiri caizse... Parçalanmış durumdalar, yardım istiyorlar. Metina bir düğüm noktası gibi. Son derece keskin bir arazi yapısı var. Böyle bir alanda etki ortaya koyuyorsunuz'' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara’ya yaptığı operasyondan 2.5 ay sonra Kuzey Irak’a ‘Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım’ adıyla yeni bir operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonu Twitter hesabından, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!” sözleriyle duyurdu. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda, terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephanelik olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir edildi.

Ağırlıklı Metina, Avaşin-Basyan, Kandil ile Zap'ı kapsayan ve geniş bir alanı hedef alan hava harekâtı ile birlikte sınırdaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzilli obüsler 'Saha temizliği' atışları yaptı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi. Metina özellikle terör örgütünün Türkiye’ye sızma girişimlerinin operasyon merkezi olarak biliniyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bugün paylaştığı son açıklamasında da 'Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti' ifadelerine yer verdi.

TSK'nın başlattığı operasyonu CNN Türk canlı yayınında değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Metina'nın önemine dikkat çekti ve ''Geçmişte tümenleri yutar dediğiniz bir alanda Mehmetçiğin alan hakimiyeti var'' dedi.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok"

Ağar'ın canlı yayında dikkat çeken sözleri şöyle:

''PKK'nın 'Ben burada sözde devlet kurdum, kimse giremez' işte... Hani PKK kimse giremez diyordu biz de 'Buyrun' diyoruz. Sahadaki teröristler cıyak cıyak tabiri caizse.. Sahadaki Mehmetçiğin tasviriyle... Parçalanmış durumdalar, yardım istiyorlar. Avaşin, Basyan, Metina'da 200-250 civarında terörist olduğunu değerlendiriyorum ben. Metina diğer alanlarla bağlantı sağlayan bir yer. Metina bir düğüm noktası gibi. Son derece keskin bir arazi yapısı var. Böyle bir alanda etki ortaya koyuyorsunuz. Son derece zor bir alan. Geçmişte tümenleri yutar dediğiniz bir alanda Mehmetçiğin alan hakimiyeti var. Diğer harekatlar da oldukça önemli. Bizimle Pençe Harekatlarıyla peşmergeler arasında PKK'nın kontrol ettiği alanlar var. Buralardan güç alıyor. Gerek Türkiye'de, Suriye'de, Irak ve İran'da etkinin kökeninde bu alanlar var. 'Buranın hakimi benim' dediği alanlar buralar. Kendisini en üstün hissettiği alanda vuruyorsunuz, bir etki odaklı harekat aynı zamanda. Burada kalır mı? Kalmaz. Bunun daha ileri adımları var. Harekat başka alanlara sıçrayacak tabii. Gara, Zap'ın alanları.. Haftanin bölgesinin ilerisindeki alanlar, günü geldiğinde Kandil, Sincar, Mahmur belki... Aşağıda bir Türkmen coğrafyası var. Kıyasıya kavga var, orada kardeşlerimiz yaşıyor. Sincar'ın komşusu Telafer. Yüzde 97'si Türkmen... Türkiye kendi bekası adına, bölgenin istikrarı adına. Sayın Erdoğan çok önemli bir cümle kurdu, 'Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok'...''