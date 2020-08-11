Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Doğu Akdeniz ve Ege’de provokasyonlara imz atan Yunanistan’a ilişkin A Haber’de önemli açıklamalar yaptı.

Abdullah Ağar, bölgede Yunanistan’ın klasik olarak Türkiye’yi arkadan vurmaya kalktığını söyledi. Yunanistan’ı Mısır ile yaptığı anlaşmaya benzer faaliyetleri tarihten bu yana hep yaptığını söyleyen Ağar, “Atina, Ankara’nın geleceğini yok edecek bir takım adımlar atmaya başladı” dedi.

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tehditvari çıkışlarda bulunduğunu söyleyen Ağar, “Yunanistan, tehditlerden öte başka hiçbir hamle yapamadı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’in İtalya ve Mısır ile farklı stratejiler içeren anlaşmalar yaptığı söyleyen Ağar, hepsinin tutarsızlıklar içerdiğini söyledi.

Türkiye’nin sahada donanmasıyla yakın zamanda bir cevap vereceğini söyleyen Ağar, Yunanistan’ın arkasında Batılı devletlerin olduğunu belirtti.

Ağar, sözlerini ise Yunanistan’ın bedel ödeyeceğini söyleyerek tamamladı.