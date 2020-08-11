  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Türkiye’nin Akdeniz’de yeni Navtex ilanı sonrası Oruç Reis bölgeye hareket etti. Yaşanan olay sonrası Yunanistan’da acil durum ilan edilirken bölgede yaşanan son durumu Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:59:00 -
Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Doğu Akdeniz ve Ege’de provokasyonlara imz atan Yunanistan’a ilişkin A Haber’de önemli açıklamalar yaptı.

Abdullah Ağar, bölgede Yunanistan’ın klasik olarak Türkiye’yi arkadan vurmaya kalktığını söyledi. Yunanistan’ı Mısır ile yaptığı anlaşmaya benzer faaliyetleri tarihten bu yana hep yaptığını söyleyen Ağar, “Atina, Ankara’nın geleceğini yok edecek bir takım adımlar atmaya başladı” dedi.

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tehditvari çıkışlarda bulunduğunu söyleyen Ağar, “Yunanistan, tehditlerden öte başka hiçbir hamle yapamadı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’in İtalya ve Mısır ile farklı stratejiler içeren anlaşmalar yaptığı söyleyen Ağar, hepsinin tutarsızlıklar içerdiğini söyledi.

Türkiye’nin sahada donanmasıyla yakın zamanda bir cevap vereceğini söyleyen Ağar, Yunanistan’ın arkasında Batılı devletlerin olduğunu belirtti.

Ağar, sözlerini ise Yunanistan’ın bedel ödeyeceğini söyleyerek tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Benim herhangi bir sosyal medyam yok, google hesabım bile yok. E posta olarak yaaniyi kullanıyorum o yüzden tepkimi buradan göstereceğim. Sosyal medya düzenlemesini destekliyorum ama şu ak partili kadınlara çok şaşırdım gerçekten. Başörtülüleri fah*şeye benzeten cumhuriyet yazarı ışıl özgentürke bile tepki göstermediler ama dilipak ben o anlamda demedim dese bile linç girişiminde bulunuyorlar. Niye o kadına linç girişiminde bulunmadınız?? Çünkü bu kişi erkek değil mi, bütün mesele bu, size göre yerini bilmeli bu kişi...
  • Yanıtla
DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman
Eğitim

DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman

2020 DGS sonucu ayın kaçında açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlayabilmek için ..
'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış
Gündem

'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz açıklamasının ardından skandal bir çı..
Salatalık turşusu tarifi | Kolay salatalık turşu salatalık turşusu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Salatalık turşusu tarifi | Kolay salatalık turşu salatalık turşusu nasıl yapılır?

Tam ölçülü salatalık turşusu | Kış hazırlıkları başladı. Hanımlar çeşit çeşit reçel turşu hazırlamaya başladı. En çok tercih edilen turşular..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı