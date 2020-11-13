Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 senedir işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanlık alanları yakıyor.

Rus basınında ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin çıkmadan önce evleri ateşe verdiği ve tahrip ettiği görüldü.

Kelbecerlilerin 27 sene önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanlar, bir süredir orada yaşayan Ermeniler tarafından kapı, pencere ve banyo aksesuarlarına kadar sökülüyor, daha sonra ise ateşe veriliyor.

Ermeniler yalnızca evleri değil, etraftaki ağaçları da ateşe veriyor.

Abdullah Ağar uyarmıştı!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ ile ilgili kritik bir uyarıda bulunmuştu. Ağar, "Bence Karabağ’da görev yapmaya başlayacak Rus Barış Gücünün ilk işi, boşaltacakları Ağdam, Laçin, Kelbecer rayonlarında ve Kazak’ın 7 köyünde Ermenilerin 'olası' yıkım, yağma, gasp, kirletme, yakma, yıkma, bozma gibi işlerine engel olmak, önleyici tedbirler almaktır. Yoksa bu travma, husumet ve düşmanlık geride sağlam bir dam dahi bırakmayabilir." demişti.

Ermeni işgali

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer 1993 yılında işgal edilmişti.

60 bin Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalmıştı

Kelbecer'deki kent merkezi ve 128 köyde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.

Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı bölgelerden Ermenileri getirerek kanun dışı şekilde iskan ettirmişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyor.