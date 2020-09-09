Abdullah Ağar, şehit düşen kahraman komutana dair duygulandıran gerçeği açıkladı

Defalarca zorlu görev yerlerinden zaferle ayrılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. İdlib’de görev yaparken rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konu hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Sezgin Erdoğan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm vatandaşlara başsağlığı diledi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın vefatının ardından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Ağar, Sezgin Erdoğan’ın eski silah arkadaşı olduğunu belirterek, “En zor günde İdlib’de, İbbin’de ölümcül topçu düellosunu kazanıp milletin onurunu kurtardın. Adamdın” dedi.

“2 ay önce geldi, belliydi rahatsızlığı”

Aynı zaman A Haber canlı yayınına katılan Abdullah Ağar, şehidimiz Sezgin Erdoğan ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği de açıkladı.

Son derece üzgün ama onurlu ve gururlu olduğunu belirten Ağar, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın birliğinin başından bir an bile ayrılmadığını söyledi. “2 ay önce gelmişti, belliydi rahatsızlığı. Gitmemesi tavsiyesinde bulundu doktorlar ama o hiç bizi dinlemedi” diyen Ağar, Sezgin Erdoğan’ın tekrar görevinin başına gittiğini ve birliğine, mücadelesine sahip çıkarken şehit olduğunu söyledi.