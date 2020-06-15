Abdullah Ağar operasyonla ilgili o detayı ilk kez paylaştı! Bunu beklemiyorlardı, harekete geçtiler

Pençe Kartal Harekatı ile PKK'ya ağır darbe indirilirken, çok stratejik hedefler özel mühimmatlar ile vuruldu. Operasyon büyük yankı uyandırırken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, "TSK, YPG/PKK'nın canını bu operasyonla çok acıttı." dedi. İşte Ağar'ın A Haber yayınındaki çok özel açıklamalarından öne çıkanlar...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pençe Kartal Harekatı ile terör örgütüne indirlen darbeyi değerlendiren Ağar, "PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladılar. Avrupa'da gece yarısı eyleme kalkıştılar. Buradan anladığım şu TSK, YPG/PKK'nın canını bu operasyonla çok acıttı." dedi.

"Kudret, kabiliyet ve kapasite gösterisi var"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar operasyonun sadece etkisizleştirmeden ibaret olmadığını söyledi. Ağar, operasyonda kullanılan mühimmatların ve nokta atışların büyük anlam taşıdğını ifade ederken, operasyonun zamanlamasının da mesajlar taşıdığını ifade etti.

Ağar şu açıklamalarda bulundu:

81 hedefin imha edildiği, farklı üslerden onlarca uçağın kalktığı, sadece savaşların değil tanker uçaklarının da katıldığı son derece önemli, kapsamlı kudret, kabiliyet ve kapasite gösterisi var aslında. Akdeniz'de yapılan güç gösterisinden sonraya tekabül etmesi de büyük bir anlam taşıyor. Sadece PKK hedeflerine yönelik yapılan etkisizleştirme harekatından ziyade, dosta ve müttefiklere verilen güven mesajı var. Türkiye'nin karşısına geçmiş, yerel, bölgesel ve küresel eksendeki güçlere karşı da kararlılık ve caydırıcılık mesajı verildi.

"TSK, YPG/PKK'nın canını bu operasyonla çok acıttı"

Doğu Akdeniz'de veya Libya'da karşımıza kimler çıkmış ise, burada da karşımızda oldukları bilinci ile, onların kullanmış oldukları aygıta karşı, terör örgütüne karşı yapılmış çok önemli bir harekat ile karşı karşıyayız. Kullanılan mühimmat tipleri, sivillere karşı hassasiyet, hedeflerin vurulmasına yönelik kabiliyet son derece etkileyici. PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladılar. Avrupa'da gece yarısı eyleme kalkıştılar. Buradan anladığım şu TSK, YPG/PKK'nın canını bu operasyonla çok acıttı.

"Erişilemez gördükleri yerde vurdular"

Kandil, Sincar ve Mahmur erişilemez olarak gördükleri noktalar. Sincar ve Mahmur, ABD ve Fransa marifeti ile insan kaynağı, lojistik faaliyet gibi stratejik bir noktaya dönüştürdüler. Türkiye buralara erişemez sandılar. Türkiye nokta hedefleri vurarak bunları etkisizleştirdi.