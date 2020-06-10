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Abdullah Ağar Libya'daki harekatın amacını açıkladı

Libya harekatın asıl hedefini açıklayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Batıda Trablus, doğuda Sireneyka, güneyde Fizan’ın birleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:27:00 -
Abdullah Ağar Libya'daki harekatın amacını açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Libya’daki harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya harekatının hedefini açıklayan Ağar, Batıda Trablus, doğuda Sireneyka, güneyde Fizan’ın birleştirilmeye çalışıldığını söyledi.

İşte o ifadeler:

Libya harekatının hedefi: Libya’nın ulusal bütünlüğüdür. Batıda Trablus, doğuda Sireneyka, güneyde Fizan’ın birleştirilmesidir. O yüzden doğuda Tobruk’a, güneyde Fizan’a kadar etkisi genişlemelidir. SİRTE ve CUFRA ilk iki kilittir.

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