Abdullah Ağar: Kesinlikle kabul edilemez

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, "Doğu Akdeniz meselesi son derece hassas konuları içeren milli bir meseledir. Güneydoğu ekseninde İsrail, Mısır ve yedeklerine almış oldukları Lübnan'ı görüyoruz. Kuzeybatı ekseninde ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ve Yunanistan'ı kullanan başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Bu iki eksen karşılıklı olarak Türkiye'yi ve Türkiye'nin oradaki varlığını yok sayarak orada bir oldu bitti ve oradaki enerji kaynaklarını Türkiye'siz zapt etme eğilimi içerisindeler. Bu tabi Türkiye'nin geleceğini boğmak demek. Burada Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü yok ama bir şekilde hakkını kimseye yedirmemek gibi temel bir refleksi var" dedi.

"Türkiye açısından kabul edilemez"

Kıbrıs savaşıyla elde edilen kazanımların Avrupa Birliği tarafından kabul edilmediğini söyleyen Ağar, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden bir uluslararası hukuk oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey Türkiye açısından kabul edilemez" diye konuştu.