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Abdullah Ağar duyurdu: Yeni bir istismarı devreye soktular

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG/PKK'nın yeni bir istismarı devreye soktuğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:39:00 -
Abdullah Ağar duyurdu: Yeni bir istismarı devreye soktular

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın operasyonları karşısında tutunamayan terör örgütü YPG/PKK'nın yeni bir istismarı devreye soktuğunu duyurdu.

Ağar, "YPG/PKK’dan Kerkük ve Türkmen değerlerine tecavüz! TSK operasyonları karşısında tutunamayan PKK, yeni bir istismarı devreye soktu. Dün gece geç saatlerde Kerkük'teki birçok bölgeye ve köprülere paçavralarını taktı. Ay yıldızlı GÖK (Türkmen) BAYRAĞA ve şehit afişlerine saldırdı." ifadelerini kullanarak skandalın görüntülerini paylaştı.

İşte o fotoğraflar:

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Yorumlar

Mustafa kaya

GİRELİM MUSUL KERKÜĞE.ORASİ ÖZ BE ÔZ MÛSLÜMAN TÜRK YURDUDUR.
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Ali

Türk yurdu sadece moğol stepleridir
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