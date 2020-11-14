Abdullah Ağar duyurdu! Karabağ'dan kaçan Ermeniler, bakın ne yapıyor

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması ve Ermenistan'ın teslim olmasından sonra 28 sene önce işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı.

Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntülerde askerlerin de bulunduğu, Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları röportajlarda ise ''Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları görüldü.

Abdullah Ağar: Mezarlarını da götürüyorlar

Konu ile ilgili kritik bir bilgi veren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, büyük bir yenilgi yaşayan Ermenilerin, ölen yakınlarının mezarlarından kemiklerini veya tabutlarını aldığını ifade etti.

Ağar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenilerin travması, hayal kırıklığı, umutsuzluğu o kadar derin, o kadar ritüelistler ki, bazıları Karabağ'da ölen yakınlarının mezarlarını açıp ya kemiklerini alıyorlar ya da tabutlarıyla birlikte yanlarında götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Ağar'ın paylaştığı o çarpıcı fotoğraflar: