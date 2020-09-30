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Gündem Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'
Gündem

Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik harekatını sonuna kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:59:00 -
Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında başlayan çatışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haber7'ye konuşan Abdullah Ağar, diplomatik bahanelere karşın Azerbaycan’ın başlamış olduğu işi bitirmesi gerektiğini belirterek, ‘Baskılar nedeniyle harekat yarım kalırsa çok daha riskli sonuçlar olabilir. Daha önce çeşitli sebeplerle böyle hareketlara girişişmiyordu. Bu operasyonun özelliği kesin sonuç üretmesidir’ dedi.

Diplomatik masaya Azerbaycan’ın belirlediği şart ve zamanlarda oturulması gerektiğini söyleyerek, ‘Kendi istediğimiz zaman yer ve zamanda masaya oturmalıyız. Eğer onların istediği yer ve zaman olursa kendi toprağımıza sahip olamamış olur. Bu bir oyun. Bu bir bağımsızlık savaşıdır. Buna kesinlikle izin verilmemeli’ dedi.

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