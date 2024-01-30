Abdullah Ağar anlattı! Kule-22 böyle vurulmuş! Yok artık dedirten yöntem!

Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıdan çok ABD tarafından özel olarak korunan askeri üste nasıl bir güvenlik açığı vardı? Cevabı merak edilen soruyu Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yanıtladı. Abdullah Ağar, ABD üssündeki saldırıya ilişkin çok çarpıcı ayrıntılar verdi.