Abdullah Ağar anlattı! Kule-22 böyle vurulmuş! Yok artık dedirten yöntem!
Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıdan çok ABD tarafından özel olarak korunan askeri üste nasıl bir güvenlik açığı vardı? Cevabı merak edilen soruyu Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yanıtladı. Abdullah Ağar, ABD üssündeki saldırıya ilişkin çok çarpıcı ayrıntılar verdi.
Sosyal paylaşım sitesi X’te bir paylaşım yapan Abdullah Ağar, saldırıyı yapan İnsansız Hava Aracı’nın (İHA), görevini tamamlayıp üsse iniş yapan ABD İHA’sının gölgesine saklanarak saldırı gerçekleştirdi.
İşte Abdullah Ağar’ın o paylaşımı
ABD’nin 3 askerinin öldüğü, 34’ün yaralandığı Tower 22 üssüne saldırı düzenleyen İHA o sırada üsse iniş yapmaya çalışan ABD İHA’sının gölgesine gizlenmiş.
İlginç bir şekilde bu taktik, 27 Ekim 2018’de Suriye’de İsrail uçaklarının bir Rus İl-20 gölgesine gizlenerek saldırı yapmasına benziyor.
O saldırıdaki fark da şu:
Gölgesi kullanılan Rus İl-20 Rejim alanlarından atılan (Rejim ya da Rus) S-200’leri vurmuştu. İsrail’in uyguladığı gölgeyi kullanma taktiği nedeniyle 15 Rus askeri-Rus füzesiyle ölmüş, Rusya ile İsrail ilişkileri fena gerilmişti.
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